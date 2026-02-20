Pioppo da abbattere | il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-Vercurago
Il pioppo sulla ciclabile Rivabella-Vercurago sarà tagliato il 25 febbraio a causa di danni irreversibili. L’albero, che si trova lungo il percorso tra le due località, presenta evidenti segni di deterioramento visibili a occhio nudo e studi tecnici hanno confermato la sua condizione critica. La decisione di abbatterlo mira a garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni che frequentano l’area. La rimozione avverrà in modo controllato nel tratto indicato sulla mappa allegata.
Lo rende noto il Comune di Lecco precisando che: “I difetti riscontrati risultano connessi a una sostanziale riduzione del fattore di sicurezza dell’albero e non sono mitigabili tramite l’applicazione di specifiche cure. Il pioppo sarà poi sostituito con un nuovo esemplare”. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nuovo record con 470.500 euro raccolti: Lecco sempre più capitale della ricerca Telethon Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago: "Salite sul traghetto di Leonardo" Pratobuscante, "il bando per la gestione non c'è. E la Sagra delle Sagre?"🔗 Leggi su Leccotoday.it
Al via l'ultimo tratto della nuova ciclabile: sicurezza, più parcheggi e illuminazioneSono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pioppo da abbattere: il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-Vercurago; Ciclopedonale Rivabella-Vercurago: un tratto chiuso il 25, per abbattere un pioppo; Morte Francesca Ianni, era malato il pioppo che la uccise ma la patologia (carie bianca) non fu diagnosticata; Muore schiacciata da un pioppo: L’albero era malato, bastava un controllo per rimuoverlo.
Mercoledì 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile di Rivabella per l’abbattimento di un alberoPer permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di abbattimento, sarà precluso il passaggio il 25 febbraio ... lecconotizie.com
Muore schiacciata da un pioppo: L’albero era malato, bastava un controllo per rimuoverloL'albero che ha schiacciato e ucciso Francesca Ianni era malato, ma non aveva mai ricevuto diagnosi: Il fungo aveva compromesso la stabilità dell'albero ... fanpage.it