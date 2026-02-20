Pioppo da abbattere | il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-Vercurago

Il pioppo sulla ciclabile Rivabella-Vercurago sarà tagliato il 25 febbraio a causa di danni irreversibili. L’albero, che si trova lungo il percorso tra le due località, presenta evidenti segni di deterioramento visibili a occhio nudo e studi tecnici hanno confermato la sua condizione critica. La decisione di abbatterlo mira a garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni che frequentano l’area. La rimozione avverrà in modo controllato nel tratto indicato sulla mappa allegata.

Lo rende noto il Comune di Lecco precisando che: "I difetti riscontrati risultano connessi a una sostanziale riduzione del fattore di sicurezza dell'albero e non sono mitigabili tramite l'applicazione di specifiche cure. Il pioppo sarà poi sostituito con un nuovo esemplare".

