Pioggia record e ancora frane Il sindaco | Territorio fragile presto i lavori di ripristino

La forte pioggia ha causato numerose frane nel nostro territorio, creando disagi in diverse zone. Le precipitazioni intense hanno messo in crisi le aree più vulnerabili, dove le strade sono state bloccate e alcune abitazioni sono state evacuate. Il sindaco Mario Pardini ha annunciato che i lavori di ripristino inizieranno presto, evidenziando la fragilità del territorio. Le recenti condizioni meteo hanno evidenziato la necessità di interventi rapidi per evitare ulteriori danni. La situazione rimane critica nelle zone più esposte alle intemperie.

Pioggia e frane con disagi al moltiplicatore in alcune zone più fragili del nostro territorio. “Il nostro è un territorio molto vasto e anche molto fragile – spiega il sindaco Mario Pardini in un messaggio video trasmesso via social (foto) –. Gennaio 2026 ha visto precipitazioni del 50% più intense della media storica collocandosi, come mese, nella fascia alta degli ultimi vent’anni. E febbraio, non ancora ultimato, è già a quasi il doppio di precipitazioni rispetto alla media storica. Una situazione che è all’origine delle frane di questi giorni, costantemente monitorate dall’amministrazione e dai tecnici, anche nell’ultimo fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

