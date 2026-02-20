A Follonica, i carabinieri collaborano con gli operatori comunali per controllare gli alberi della Pineta di Ponente. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, considerando alcune piante che mostrano segni di deterioramento. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche sui rami più fragili, con l’uso di attrezzature specializzate. La gestione del verde in questa zona si concentra anche sulla rimozione di alberi malati o pericolanti. La manutenzione si inserisce nel piano di tutela di uno degli spazi più frequentati della città.

FOLLONICA Prosegue l’attività di cura e gestione del verde pubblico a Follonica, dove in questi giorni è in corso il monitoraggio delle nuove alberature all’interno della Pineta di Ponente, uno degli spazi naturali più frequentati e vissuti della città. L’intervento viene realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Reparto carabinieri Biodiversità, impegnati in un lavoro congiunto volto a garantire una gestione più attenta e scientifica del patrimonio arboreo cittadino. Tecnici e personale specializzato stanno effettuando verifiche puntuali sulle alberature presenti nell’area, con l’obiettivo di valutare lo stato di salute delle piante e programmare eventuali interventi di potatura laddove necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pineta di Ponente. Monitoraggio degli alberi insieme ai carabinieri

