Pietro Sighel e i suoi Giochi da incubo | dal sogno dell' oro agli insulti social

L'inizio era stato esaltante. Staffetta mista dello short track, gli azzurri prendono il largo grazie anche a un sorpassone di Arianna Fontana e nell’ultima frazione, comodamente davanti a tutti i rivali, Pietro Sighel gira i pattini e taglia il traguardo di spalle. Secondo oro azzurro dopo quello di Francesca Lollobrigida e Forum di Assago in delirio. Quel finale spettacolare e inatteso "era per il nostro pubblico", dice lui euforico. Da allora sono passati dieci giorni e l’Olimpiade di Pietro da Baselga di Piné si è lentamente trasformata in un incubo. Era arrivato carichissimo. I Giochi in casa sono un’occasione unica e lui, dato tra i favoriti in tutte le gare, voleva divorarla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Beffa Sighel: cade dopo un contatto ed esce in semifinale, poi fugge negli spogliatoi e non partecipa alla finale BL'azzurro, tra i favoriti nei 500 metri short track, finisce a terra dopo uno scontro con il canadese e poi scappa furioso negli spogliatoi ... ilfattoquotidiano.it

La Federazione si schiera con Pietro Sighel: Decisioni incoerenti in un quadro grave e preoccupanteLa goccia ha fatto traboccare il vaso. Stiamo parlando della eliminazione di Pietro Sighel nelle semifinali dei 500 metri dello short track dei Giochi ... oasport.it

se a fare la domanda fosse l’atleta Questa volta Pietro Sighel ribalta i ruoli e si mette… in versione giornalista Una catch secca, diretta, che sorprende anche Ambesi. La risposta Quella la lasciamo a voi Secondo voi cosa avrà detto Ambesi - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Pietro Sighel resta fuori dalla finale dei 500 metri dello short track. Contatto in pista e l'azzurro chiude ultimo. #ANSA x.com