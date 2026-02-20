Piceno Rinasce | 540mila Euro per San Paolo simbolo di storia e arte

La chiesa di San Paolo a Force è stata danneggiata da un incendio nel mese scorso, causando danni significativi alla struttura. Per riparare i danni e preservare il sito storico, sono stati stanziati 540 mila euro. Questa somma arriva grazie a un finanziamento regionale destinato al restauro di edifici di interesse culturale. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno tecnici specializzati per garantire la sicurezza e il rispetto dell’architettura originale. La comunità attende con fiducia il restauro completo della chiesa.

La Chiesa di San Paolo a Force Rinasce: 540 Mila Euro per il Simbolo del Piceno. La chiesa di San Paolo a Force, nel cuore dell’Ascolano, si prepara a un futuro più sicuro grazie a un finanziamento di 540.000 euro destinato a interventi di miglioramento sismico e riparazione dei danni. L’approvazione del progetto, giunta dalla Conferenza permanente, rappresenta un passo fondamentale per la ricostruzione del patrimonio culturale e religioso del territorio piceno, duramente provato dai recenti eventi sismici. L’intervento mira a preservare un bene prezioso per la comunità locale e a restituire un simbolo di identità e storia al suo antico splendore.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: San Vincenzo celebra Talani: la Torre diroccata rinasce come museo dell’arte contemporanea. Leggi anche: Monreale, convegno su Giotto e San Francesco: l’arte come simbolo di pace Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Prende il via oggi nelle diocesi del Piceno “Le dieci parole per la tua vita. Un percorso di rinascita a partire dai dieci comandamenti”. Rivolto a tutti, anche ai “tiepidi” nella fede o ai non credenti, si terrà ogni lunedì alle 21, a partire da oggi 9 febbraio, nella - facebook.com facebook