Piccolo Teatro di Milano lavoratori in protesta | confermato lo stato di agitazione

Il Piccolo Teatro di Milano ha annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori, che protestano contro il taglio delle prestazioni straordinarie deciso dall’amministrazione. La decisione deriva da una riduzione di fondi comunicata pochi giorni fa, che pesa sui turni e sui premi. Da lunedì prossimo, gli operai e il personale artistico sospenderanno le prestazioni, impedendo le repliche e le attività extra. La protesta durerà fino al 1 marzo e coinvolge circa cinquanta dipendenti. La situazione potrebbe influire anche sugli spettacoli programmati nelle prossime settimane.

Milano, 20 febbraio 2026 – Blocco delle prestazioni straordinarie al Piccolo Teatro di Milano dal 23 febbraio al 1 marzo. Ad annunciarlo sono i lavoratori e le lavoratrici della struttura che, riuniti in assemblea, hanno confermato lo stato di agitazione in atto fin dal maggio 2025. I motivi dell'agitazione. Secondo quanto riportato da Uilcom-Uil Lombardia, tra le ragioni dell'agitazione ci sono lo stallo della trattativa sindacale sul contratto integrativo, problematiche relative all'organizzazione del lavoro da tempo irrisolte, ritmi di lavoro frenetici e poco sostenibili, perdita del potere d'acquisto dei salari, già segnalata da tempo in sede di trattativa e a oggi non adeguatamente affrontata.