Piccola crisi per Jannik Sinner Situazione da accettare | nello sport non esistono automi

Jannik Sinner affronta un momento difficile dopo la sconfitta nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando il tennista italiano con molte domande sulla sua forma attuale. Nonostante la delusione, Sinner ha riconosciuto che nel tennis, come in ogni sport, ci sono alti e bassi. La sua prossima sfida sarà ritrovare la concentrazione e migliorare, perché nel grande circuito nulla è scontato. La stagione è ancora lunga e tutto può cambiare.

La sconfitta nei quarti dell'ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik non è una caduta fragorosa, ma un segnale. Un segnale fisiologico, umano, persino necessario, se inserito nel percorso di crescita di Jannik Sinner, reduce da due stagioni semplicemente mostruose per continuità, qualità e risultati. Parlare di "crisi" in senso classico sarebbe fuori scala. Più corretto definirlo un piccolo down, come lo stesso Sinner ha ammesso con grande lucidità. E proprio questa lucidità è il primo elemento che allontana qualsiasi allarme reale. L'analisi della partita è onesta, diretta, quasi chirurgica. L'altoatesino non cerca alibi: riconosce i meriti dell'avversario, servizio dominante, percentuali altissime, tie-break giocato con personalità, e allo stesso tempo individua i propri passaggi a vuoto.