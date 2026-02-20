Piazza Setti dall’1 aprile scatta il parchimetro anche di notte

A Treviglio, il parchimetro entrerà in funzione anche di notte a partire dall’1 aprile, causando una modifica nelle modalità di sosta. La decisione riguarda gli interrati di piazza Setti e viale Cesare Battisti, dove prima si poteva parcheggiare gratuitamente nelle ore serali e nei fine settimana. Ora, chi desidera lasciare l’auto in queste aree dovrà pagare anche durante le ore notturne, con l’obiettivo di regolare meglio il traffico e favorire la rotazione dei veicoli. La novità interessa i residenti e i visitatori della zona.

Treviglio. Scatterà con il mese di aprile la sosta a pagamento anche nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi negli interrati di piazza Setti e di viale Cesare Battisti. La giunta guidata dal sindaco Juri Imeri ha approvato la delibera che introduce la tariffa di 1 euro all'ora dalle 18 alle 7.30 e nei festivi. Resta gratuita la fascia 7.30-9, quella più utilizzata dai genitori che accompagnano i figli a scuola. Nei parcheggi interrati di viale Cesare Battisti e viale Monte Grappa la tariffa diurna passerà da T2 a T1 nelle fasce 9-13 e 14-18 dal lunedì al sabato. Gli abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali restano invariati.