Piazza Manin riapre il circolo musicale Galliano Masini | inaugurazione sabato 21 febbraio

Il circolo musicale “Galliano Masini” riapre a Piazza Manin dopo una lunga chiusura. La decisione di riprendere le attività deriva dalla volontà di valorizzare la tradizione musicale della città e coinvolgere nuove generazioni. Sabato 21 febbraio, si terrà l’inaugurazione ufficiale con un concerto gratuito. Gli ambienti sono stati rinnovati e la gestione è stata affidata a un nuovo team. Il circolo, con oltre 50 anni di storia, si prepara a ripartire con entusiasmo e proposte culturali per tutti gli appassionati.

Era chiuso dal 2022. Il nuovo presidente Noseda: "Grazie a chi ha continuato a credere in noi" In piazza Manin riapre il circolo musicale amici dell’opera “Galliano Masini”, rinnovato negli ambienti e nella gestione e forte di oltre 50 anni di storia spesi a favore della diffusione della cultura e della musica nella nostra città e non solo. L'inaugurazione è prevista per domani, sabato 21 febbraio, alle 16 con un concerto inaugurale proprio nel periodo in cui cade il 130esimo anniversario della nascita ed il 40esimo della scomparsa del grande tenore livornese a cui il circolo è dedicato. L’iniziativa a cui la cittadinanza è invitata (ingresso libero fino esaurimento posti), segna l’avvio di un ricco periodo di attività e concerti che cercheranno di essere sempre il più possibile aperti ed inclusivi, cercando il coinvolgimento e la collaborazione di tutti.🔗 Leggi su Livornotoday.it

