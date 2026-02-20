Piazza Manin riapre il circolo musicale Galliano Masini | inaugurazione sabato 21 febbraio
Il circolo musicale “Galliano Masini” riapre a Piazza Manin dopo una lunga chiusura. La decisione di riprendere le attività deriva dalla volontà di valorizzare la tradizione musicale della città e coinvolgere nuove generazioni. Sabato 21 febbraio, si terrà l’inaugurazione ufficiale con un concerto gratuito. Gli ambienti sono stati rinnovati e la gestione è stata affidata a un nuovo team. Il circolo, con oltre 50 anni di storia, si prepara a ripartire con entusiasmo e proposte culturali per tutti gli appassionati.
Era chiuso dal 2022. Il nuovo presidente Noseda: "Grazie a chi ha continuato a credere in noi" In piazza Manin riapre il circolo musicale amici dell’opera “Galliano Masini”, rinnovato negli ambienti e nella gestione e forte di oltre 50 anni di storia spesi a favore della diffusione della cultura e della musica nella nostra città e non solo. L'inaugurazione è prevista per domani, sabato 21 febbraio, alle 16 con un concerto inaugurale proprio nel periodo in cui cade il 130esimo anniversario della nascita ed il 40esimo della scomparsa del grande tenore livornese a cui il circolo è dedicato. L’iniziativa a cui la cittadinanza è invitata (ingresso libero fino esaurimento posti), segna l’avvio di un ricco periodo di attività e concerti che cercheranno di essere sempre il più possibile aperti ed inclusivi, cercando il coinvolgimento e la collaborazione di tutti.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Al via fino a sabato 21 febbraio la sperimentazione della nuova Piazza di Limidi
Leggi anche: Figli sottratti: facciamo un po’ di luce. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 febbraio 2026Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ex hotel Helvetia diventa Melia. E sul Gran Viale del Lido brillano 4 nuove stelle superior.
Il caso piazza Manin: Occasione storica. Non possiamo perderlaSeguiamo con molto interesse e preoccupazione la vicenda dei bancarellai di piazza Manin. Non contestiamo il provvedimento cautelare con cui il Tar ha sospeso l’ordinanza di sgombero di piazza Manin, ... lanazione.it
Là dove c’era il... becchino. Tutte le vite di piazza ManinL’ormai avviato intervento su piazza Manin tornerà a dare dignità a un angolo della città e a far rivivere la storia di un luogo che per quasi tredici anni – tanto è durata l’occupazione – sembrava ... lanazione.it
Trattoria antola piazza manin genova tel 0108391675 oggi stoccafisso gradita la prenotazione x tavoli da 4 persone e oltre - facebook.com facebook