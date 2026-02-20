Piantedosi | ‘Impugneremo le sentenze su Sea Watch il governo non si ferma’

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugneranno le sentenze sulla Sea Watch, perché il governo non si arrende. Durante l’inaugurazione del nuovo ufficio della Questura di Roma alla Stazione Termini, ha sottolineato che continueranno a difendere le proprie posizioni legali. Ha ricordato le difficoltà affrontate per garantire l’ordine pubblico, anche di fronte alle decisioni giudiziarie contrarie. L’occasione è servita anche a presentare i nuovi servizi che saranno attivi nel quartiere. La discussione sulla Sea Watch resta al centro delle polemiche politiche.

Durante l'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma, alla Stazione Termini, il ministro Piantedosi fa un discorso di ampio respiro. Appare chiara la tenacia del governo nel portare avanti le proprie battaglie. Prima fra tutte, quella contro le recenti sentenze del Tribunale di Palermo su Sea Watch. Saranno impugnate e fino ai tre gradi di giudizio L’inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma, alla Stazione Termini, diventa molto più di un taglio del nastro. Nel cuore di uno dei nodi più sensibili della Capitale, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi costruisce un intervento ampio, che parte dalla celebrazione del presidio di polizia e si allarga ai dossier più caldi dell’agenda politica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piantedosi: ‘Impugneremo le sentenze su Sea Watch, il governo non si ferma’ Leggi anche: Sea Watch, il braccio di ferro tra governo e magistrati continua. Piantedosi: «Impugneremo le sentenze» Leggi anche: Piantedosi: "Impugneremo sentenze su Sea watch" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali; Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv; 'Fuga dalla montagna. Elogio funebre o nuovo futuro?’; Piantedosi Impugneremo decisione sulla Sea Watch. Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Sea Watch. Blocco navale? È ipotesi normativa»Le sentenze su Sea Watch verranno impugnate. Lo ha annunciato Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla stazione Termini. corriereadriatico.it Piantedosi: «Impugneremo le sentenze su Sea watch»Il ministro dell'Interno: «Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo» ... avvenire.it Migranti, #Piantedosi: impugneremo le sentenze sulla #SeaWatch x.com Caso Sea Watch, interviene il presidente del tribunale di Palermo: “Decisione estranea a politiche su immigrazione” | Leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/20/caso-sea-watch-il-presidente-del-tribunale-di-palermo-decisione-estranea-a-politiche-su-immig - facebook.com facebook