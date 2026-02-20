Una pianta si è schiantata sul tetto di un’auto in corsa, sorprendentemente senza causare feriti. L’incidente si è verificato in una zona di montagna, dove le forti nevicate di quest’anno hanno reso difficile la manutenzione delle aree verdi. La caduta è avvenuta mentre il veicolo attraversava una strada di montagna, probabilmente a causa di un albero indebolito o di un ramo che si è spezzato. Le autorità stanno verificando le cause e l’eventuale responsabilità. Restano da chiarire le ragioni di questa caduta improvvisa.

Che sia la disassuefazione alle nevicate di una volta oppure qualcosa che non va nella gestione di quella che, in inverno, in montagna, dovrebbe rappresentare la normalità, lasciamo che siano le fazioni sui social a discettarne. Quel che è certo, è che la mattinata e il primo pomeriggio in provincia di Sondrio, oltre che abbondantemente imbiancati da fiocchi che davvero non si vedevano da tempo, così fitti, sono stati caratterizzati da una lunga serie di disagi legati, in primis, alle condizioni delle strade, agli incidenti e ai mezzi pesanti finiti di traverso che in breve hanno creato incolonnamenti interminabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pianta piomba sul tetto di un’auto in transito

