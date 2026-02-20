Piani operativi pugliesi per i pronto soccorso e 118 l' assessore Pentassuglia incontra le direzioni sanitarie

L’assessore Pentassuglia ha incontrato le direzioni sanitarie per presentare i nuovi piani operativi in Puglia, causati dalla necessità di migliorare i tempi di risposta nei servizi di emergenza. Questi piani puntano a riorganizzare il sistema del 118 e dei pronto soccorso, riducendo i tempi di intervento e alleggerendo le strutture ospedaliere. La riforma prevede una distribuzione più efficiente delle risorse e una maggiore coordinazione tra le strutture di emergenza. L’obiettivo è rendere più rapido il soccorso nelle diverse zone della regione.

Il responsabile dell'assessorato alla Sanità ha annunciato l'avvio, da marzo, di tavoli di lavoro per la definizione di nuovi modelli operativi nel settore dell'emergenza-urgenza Piani operativi che attraverso una riorganizzazione puntuale del sistema dell'emergenza urgenza e del 118 consentano di ridurre ulteriormente i tempi di intervento e di decongestionare i pronto soccorso della Puglia. È questa l'ipotesi di lavoro emersa nel corso dell'incontro che l'assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha avuto ieri pomeriggio con le direzioni sanitarie delle aziende, i direttori delle centrali operative del 118 e i responsabili dell'emergenza urgenza.

