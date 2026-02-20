Pianeti oltre il Sistema Solare | Lanciano ancora una volta protagonista nella rete scientifica internazionale

Lanciano torna al centro dell’attenzione scientifica dopo che il suo nome è comparso nell’ultimo aggiornamento del catalogo internazionale dei pianeti oltre il Sistema Solare, pubblicato su The Astrophysical Journal Supplement Series. La scoperta è avvenuta grazie a uno studio condotto da ricercatori italiani che hanno analizzato i dati di osservazioni satellitari. Il fatto rappresenta un passo avanti nella ricerca di mondi lontani. La comunità astronomica si prepara a nuovi approfondimenti sui pianeti individuati.

Pubblicato con l'importante contributo del gruppo Astrofili Frentani l'aggiornamento del catalogo ExoClock su 620 pianeti extrasolari C'è anche Lanciano nell'ultimo aggiornamento del catalogo internazionale dei pianeti extrasolari pubblicato su The Astrophysical Journal Supplement Series. Tra i gruppi che hanno contribuito alla raccolta e all'analisi dei dati figura, infatti, il gruppo Astrofili Frentani, da anni parte attiva del progetto ExoClock, una rete scientifica internazionale dedicata al monitoraggio dei pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole. Il lavoro appena pubblicato raccoglie e integra circa 30.