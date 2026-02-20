Piacenza stretta sulla criminalità giovanile | misure cautelari per cinque ragazzi indagati per rapina estorsione e lesioni

A Piacenza, cinque giovani sono stati colpiti da misure cautelari dopo essere stati accusati di rapina, estorsione e aggressioni. La decisione arriva dopo un’intensa attività investigativa avviata dalla polizia, che ha ricostruito più episodi commessi nel centro città. Le indagini hanno portato alla denuncia di ragazzi tra i 16 e i 20 anni, coinvolti in eventi violenti che hanno provocato timore tra i residenti. L’operazione mira a ridurre i comportamenti criminali tra i più giovani e a ripristinare la sicurezza pubblica.

Nuovo intervento di contrasto ai fenomeni di devianza e criminalità giovanile nel territorio piacentino. La Polizia di Stato di Piacenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ha dato esecuzione a misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale per i Minorenni nei confronti di un gruppo di giovani, cinque ragazzi, indagati a vario titolo per rapina, estorsione e lesioni. L'attività investigativa, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile, ha consentito di raccogliere gravi elementi a carico dei componenti di una presunta banda attiva a Piacenza.