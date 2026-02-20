Piacenza | €300mila e reperti romani skate park Daturi a un passo

A Piacenza, l’amministrazione punta a realizzare uno skate park nel Daturi, dopo aver superato ritardi e problemi burocratici. La causa principale è la complessità delle procedure e le lunghe attese per i finanziamenti. La città ha già ottenuto circa 300 mila euro e scoperto reperti romani durante i lavori. Ora, con le risorse disponibili, l’obiettivo è avviare i lavori entro la fine dell’anno. La scelta di questa zona risponde all’esigenza di creare uno spazio dedicato ai giovani appassionati di skate.

Piacenza: Lo Skate Park al Daturi Ripartito, Tra Finanziamenti e Ostacoli Superati. Dopo anni di rinvii e problematiche burocratiche, l'amministrazione comunale di Piacenza punta a realizzare entro l'anno uno skate park nell'area dell'arena Daturi. Il progetto, finanziato con 300mila euro provenienti da oneri di urbanizzazione, mira a offrire ai giovani un nuovo spazio dedicato allo sport e all'aggregazione, superando le difficoltà legate a cantieri preesistenti e al ritrovamento di reperti archeologici. Un Percorso Costellato di Imprevisti. La storia dello skate park piacentino è un esempio di come la pianificazione urbana possa essere complessa e soggetta a imprevisti.