PfP ancora un ko La classifica piange

Quarta sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Femminile Prato, che in occasione della 18° giornata di Serie B viene mandata al tappeto da Le Mura Spring Lucca. Sul parquet del PalaTagliate, le laniere si arrendono per 69-49. Si vede fin dal primo periodo che sarà una serata difficile per la formazione allenata da Fabrizio Biondi. Billi e compagne infatti partono contratte e le locali ne approfittano andando più volte a segno grazie al vantaggio in termini di dinamismo e atletismo: al 10' il tabellone luminoso recita 21-11. Nel secondo quarto, le ospiti alzano un muro nella propria metà campo, costringendo le lucchesi a siglare appena 11 punti.