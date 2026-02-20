Petrecca si dimette | il tradimento e la crisi in Fratelli d’Italia

Petrecca si dimette dopo aver accusato un tradimento all’interno di Fratelli d’Italia. La decisione arriva in un momento di forte tensione nel partito, con scontri tra i membri che si sono fatti sempre più frequenti. Secondo la sua versione, qualcuno ha tradito la sua fiducia, portando alla crisi del suo ruolo e alla fine della sua carriera politica nel gruppo. La situazione ha generato scompiglio tra gli alleati, mentre il partito cerca di gestire le conseguenze di questa uscita improvvisa. La vicenda si conclude con l’addio di Petrecca.

Petrecca si Dimette: "Qualcuno mi ha Tradito", la Caduta del Telegaffeur e le Tensioni in Fratelli d'Italia. Francesco Petrecca, noto giornalista, ha annunciato le sue dimissioni nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2026, accusando un tradimento e la mancanza di sostegno da parte del suo partito, Fratelli d'Italia. La decisione, giunta inaspettata, solleva interrogativi sulle dinamiche interne alla formazione politica e sulle pressioni che gravano sul mondo dell'informazione in Italia. Un Raccordo Spezzato: La Frattura con il Partito. La notizia delle dimissioni ha sorpreso molti osservatori del panorama mediatico.