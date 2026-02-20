Pescara | Progetto Civico con Costantini Onorato ' risorsa csinistra può far ripartire città'

A Pescara, il progetto Civico Italia ha portato molti amministratori per sostenere Carlo Costantini, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Onorato ha dichiarato che Costantini rappresenta una risorsa per la sinistra e può contribuire a far ripartire la città. La presenza di questi esponenti rafforza l’appoggio locale, mentre le campane elettorali si fanno più intense in vista del voto. La campagna elettorale entra nel vivo con questa iniziativa.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Progetto Civico Italia con tanti amministratori arriva a Pescara per sostenere Carlo Costantini, il candidato del centrosinistra per l'elezioni amministrative in programma l'8-9 marzo. "Carlo Costantini può vincere, far ripartire questa città e creare un ponte con Roma. È un perno del civismo, una risorsa per il centrosinistra",' dichiara Alessandro Onorato dal palco di Piazza Italia, a Pescara, aprendo l'evento a cui hanno partecipato - con delle testimonianze video - anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci.