Perugia-Verona | sfida per il primato e il pass Champions in Superlega

Perugia ha perso contro Verona, un risultato che complica il suo cammino verso il primo posto e la qualificazione in Champions. La sconfitta per 3-1 ha lasciato i padroni di casa senza punti e ha aperto nuove possibilità per le rivali nella corsa alle prime posizioni. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, ha mostrato le difficoltà di Perugia nel gestire la pressione nei momenti chiave. La sfida di domenica prossima tra le due squadre diventa ancora più cruciale per il finale di stagione.

La penultima giornata della Regular Season della SuperLega Credem Banca propone sfide decisive e potenziali scossoni in classifica, con otto team ancora in corsa per i Play Off e la possibilità di accedere direttamente alla CEV Champions League. Con Grottazzolina già retrocessa, l'impegno sul campo assume un valore determinante per la definizione dei posizionamenti e delle transizioni verso la fase conclusiva della stagione.