Perù | Balcázar presidente 8 leader in 10 anni Nuova crisi in vista?

José María Balcázar è diventato presidente ad interim del Perù, dopo che il Parlamento di Lima lo ha eletto in un momento di forte instabilità politica. Da dieci anni, il Paese ha visto otto leader diversi, spesso sostituiti in modo rapido. La crisi si acuisce con manifestazioni di piazza e proteste contro il governo precedente. La nomina di Balcázar arriva in un momento di tensione crescente tra le istituzioni e la popolazione, che chiede cambiamenti concreti. La situazione politica sembra destinata a rimanere volatile nelle prossime settimane.

Perù, José María Balcázar Presidente Ad Interim: Una Nuova Fase di Instabilità. José María Balcázar è il nuovo presidente ad interim del Perù, eletto dal Parlamento di Lima in un contesto di profonda crisi politica. L'avvocato e deputato, esponente del partito di sinistra Perú Libre, assumerà la guida del paese fino alle elezioni presidenziali del 12 aprile, con un mandato che formalmente si concluderà il 28 luglio, giorno della festa dell'indipendenza peruviana. La sua nomina segna l'ennesimo cambio al vertice dello Stato in un decennio segnato da una costante instabilità istituzionale. Un Paese alla Ricerca di un Equilibrio.