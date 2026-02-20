Pericolo valanghe è stato di allerta sulla montagne friulane
La Protezione civile ha emesso un'allerta valanghe sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, indicando un rischio elevato. La neve compatta e le basse temperature aumentano il pericolo di distacchi, soprattutto oltre i 1900 metri di quota. L'allerta sarà valida fino alle 12 di lunedì, e riguarda l’intera area montana. Le autorità invitano escursionisti e sciatori a evitare le zone più a rischio e a rispettare le indicazioni di sicurezza.
Fino alle 12 di lunedì, in base al bollettino della Protezione civile, il pericolo sarà "marcato" e "forte". Le escursioni sono vivamente sconsigliate Non è da sottovalutare il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile. Il pericolo, fino alle 12 di lunedì, sarà “marcato” (grado 3) su tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia, e “forte” (grado 4) oltre i 1900 metri di altitudine. Alcune valanghe potrebbero anche interessare le vie di comunicazione sopra i 1000 metri. “Nelle ultime ore — ha comunicato la Protezione civile — il flusso umido da nord-est legato al fronte occluso ha continuato a interessare la regione, determinando gli effetti più rilevanti sulle Alpi Giulie, dove sta continuando a nevicare tra il debole e il moderato.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Massimo pericolo di valanghe sulle montagne lombarde, allerta del Soccorso AlpinoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pericolo di valanghe, situazione tesa in Vallese; Valanghe, una ventina i morti in due settimane sulle Alpi. Una strage senza fine, nonostante i bollettini e i pericoli annunciati: ''Bisogna saper dire no''; ??Valanghe, il rischio in Trentino è (e resterà per un po') nella fascia più alta; Due metri di neve a 2000 metri: prosegue l’allerta valanghe in Valle d’Aosta.
Valanghe, massima allerta a Cortina nelle zone delle ultime gare delle OlimpiadiLe forze dell'ordine raccomandano massima attenzione nella scelta degli itinerari da percorrere e sulla dotazione di dispositivi di autosoccorso ... corrieredelveneto.corriere.it
Valanga, 5 scialpinisti coinvolti: uno è gravissimo. Il bollettino segna pericolo ''forte'', a rischio anche i soccorritori: ''Intervenuti solo in otto'' (VIDEO)SAINT-NICOLAS. Sono stati estratti tutti e cinque gli scialpinisti che, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, sono stati travolti da una valanga nella zona di Punta Leysser, a quota 2.550 ... ildolomiti.it
Da oggi e fino alle 12:00 di lunedì 23 febbraio é previsto pericolo valanghe marcato (grado 3) su tutta la zona montana e forte (grado 4) oltre i 1900 mt di quota. Alcuni fenomeni valanghivi potranno interessare anche le vie di comunicazione sopra i 1000 mt so - facebook.com facebook
Pericolo valanghe forte sui monti del Fvg, diramata l'allerta gialla. L'avviso in vigore fino alle 12 di lunedì #ANSA x.com