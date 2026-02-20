Pericolo valanghe è stato di allerta sulla montagne friulane

La Protezione civile ha emesso un'allerta valanghe sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, indicando un rischio elevato. La neve compatta e le basse temperature aumentano il pericolo di distacchi, soprattutto oltre i 1900 metri di quota. L'allerta sarà valida fino alle 12 di lunedì, e riguarda l’intera area montana. Le autorità invitano escursionisti e sciatori a evitare le zone più a rischio e a rispettare le indicazioni di sicurezza.

Fino alle 12 di lunedì, in base al bollettino della Protezione civile, il pericolo sarà "marcato" e "forte". Le escursioni sono vivamente sconsigliate Non è da sottovalutare il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile. Il pericolo, fino alle 12 di lunedì, sarà “marcato” (grado 3) su tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia, e “forte” (grado 4) oltre i 1900 metri di altitudine. Alcune valanghe potrebbero anche interessare le vie di comunicazione sopra i 1000 metri. “Nelle ultime ore — ha comunicato la Protezione civile — il flusso umido da nord-est legato al fronte occluso ha continuato a interessare la regione, determinando gli effetti più rilevanti sulle Alpi Giulie, dove sta continuando a nevicare tra il debole e il moderato.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

