Pericolo valanghe è stato di allerta sulla montagne friulane

La Protezione civile ha emesso un allarme valanghe per le montagne del Friuli Venezia Giulia, dove il rischio è stato valutato come “marcato” fino alle 12 di lunedì. La situazione si aggrava sopra i 1900 metri, con un livello “forte”. Le nevicate recenti e le basse temperature hanno aumentato la possibilità di slavine. Le autorità raccomandano attenzione a escursionisti e sciatori sulle aree più a rischio. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Fino alle 12 di lunedì, in base al bollettino della Protezione civile, il pericolo sarà "marcato" e "forte". Le escursioni sono vivamente sconsigliate Non è da sottovalutare il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile. Il pericolo, fino alle 12 di lunedì, sarà “marcato” (grado 3) su tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia, e “forte” (grado 4) oltre i 1900 metri di altitudine. Alcune valanghe potrebbero anche interessare le vie di comunicazione sopra i 1000 metri. “Nelle ultime ore — ha comunicato la Protezione civile — il flusso umido da nord-est legato al fronte occluso ha continuato a interessare la regione, determinando gli effetti più rilevanti sulle Alpi Giulie, dove sta continuando a nevicare tra il debole e il moderato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Massimo pericolo di valanghe sulle montagne lombarde, allerta del Soccorso AlpinoIl Soccorso Alpino Lombardo ha emesso un'allerta massima per il pericolo di valanghe, causato dalle abbondanti nevicate degli ultimi giorni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.