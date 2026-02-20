Pericolo listeria non mangiatele Scatta il ritiro nei supermercati italiani | l’allarme del ministero

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcuni lotti di burrata e stracciatella distribuiti nei supermercati italiani a causa di un rischio microbiologico. La presenza di Listeria monocytogenes è stata riscontrata in specifiche confezioni, spingendo le autorità a bloccare immediatamente la vendita. Le aziende coinvolte hanno ritirato i prodotti e avvisato i consumatori di non ingerirli. I clienti sono invitati a controllare le confezioni e a restituirle ai punti vendita. La verifica sulla sicurezza dei prodotti prosegue in tutta Italia.

Diversi lotti di burrata e stracciatella sono stati richiamati dal commercio per un rischio microbiologico legato alla presenza accertata di Listeria monocytogenes. I prodotti interessati sono commercializzati con il marchio "Latterie di Aviano". Gli avvisi di richiamo sono stati pubblicati sul portale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alle allerte alimentari. In totale si tratta di sei comunicazioni relative a prodotti caseari distribuiti sul territorio nazionale. Tutti gli alimenti oggetto del provvedimento sono stati prodotti e confezionati dalla ditta Casearia Del Ben srl, nello stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone.