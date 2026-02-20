Pereira elogia i giocatori del Forest per essersi espressi nella disfatta del Fenerbahce

Vitor Pereira ha elogiato i giocatori del Nottingham Forest dopo la vittoria per 3-0 contro il Fenerbahçe, che ha segnato il suo debutto sulla panchina. La squadra inglese ha mostrato grande determinazione, sfruttando le occasioni e mantenendo alta la concentrazione durante tutta la partita. Pereira ha sottolineato l’impegno collettivo e la voglia di migliorare, anche dopo una prestazione convincente. I giocatori hanno risposto alle aspettative di Pereira, dimostrando di essere pronti a lavorare duro per i prossimi impegni.

Vitor Pereira ha riconosciuto ai suoi giocatori del Nottingham Forest il merito di essersi espressi dopo che la sua prima partita in carica si è conclusa con una vittoria per 3-0 sul Fenerbahce in Europa League. Murillo, Igor Jesus e Morgan Gibbs-White sono andati a segno mentre il Forest ha messo piede negli ottavi di finale con una vittoria dominante a Istanbul. È stata la vittoria più ampia di sempre in trasferta nelle principali competizioni europee, nonché la prima vittoria in una partita della fase a eliminazione diretta europea da quando ha sconfitto il Lione 1-0 in Coppa UEFA nel 1995.