Perché non riusciamo proprio a fare a meno dello sport?
A Durham, a metà settembre, il clima si è raffreddato dopo settimane di caldo intenso, ma molte persone continuano a praticare sport all’aperto. La ragione è semplice: l’attività fisica aiuta a combattere lo stress e a mantenere il benessere anche con il calo delle temperature. Le strade e i parchi si riempiono di runner e ciclisti che approfittano di questa stagione per allenarsi. La voglia di muoversi resta forte, anche quando il clima si fa più fresco e le giornate si accorciano.
È metà settembre, il tempo a Durham ha appena iniziato a cambiare dopo un’ondata di caldo di fine estate. Mi sto preparando per una gara di 80 chilometri nel Lake District, e ho bisogno di allenarmi almeno un po’ in altura. E così una sera, alle nove, mi metto al volante per raggiungere la casa vuota di mio padre a Penrith. Il navigatore mi fa imboccare una folle deviazione per evitare i lavori sulla A66, e mi ritrovo su una strada a una sola corsia con una pioggia torrenziale che sferza il parabrezza. Arrivato a destinazione alle undici, frugo in giardino con una torcia in cerca della chiave di riserva sperando che nessun vicino mi veda e chiami la polizia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
«Palazzetto dello Sport: nessun allarmismo, ma il dovere di fare chiarezza. Perché il vero allarmismo è minimizzare i problemi»Arezzo, 16 febbraio 2026 – Il crollo di un pezzo del soffitto del Palazzetto dello Sport è avvenuto questa mattina, e la causa sembra essere un problema di manutenzione trascurato negli ultimi anni.
Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’emergenza pesa meno: dalla panchina arrivano i jolly per Conte”L’emergenza al Napoli si fa sentire ancora, ma la squadra sembra aver trovato qualche soluzione in panchina.
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: tra polemiche, RAI e reazioni politiche | RUVIDO 263
Argomenti discussi: Il consenso è concedere a qualcuno un diritto che altrimenti non avrebbe (di J. Rossi Mason); Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri: Rigenerare le coscienze è importante - FoggiaToday; Porto di Genova, i piloti: Colpa nostra il ritardo del trasloco nella Torre? Non è proprio così; In Italia due ristoranti importanti chiudono fregandosene di spiegare perché.
Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Piangere a 90 di BLANCOBlanco è appeso per un filo, con braccia e gambe ciondoloni, abbandonato e vulnerabile. Ma è tutta una finzione. Se dovessi giudicare la posta in gioco del nuovo singolo di Blanco, dal titolo Piangere ... fanpage.it
Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Désolée di ANNAQuando un anno fa commentavamo 30°C, parlavamo di come i sogni estivi degli italiani stessero scivolando via dal mito del meritato riposo e verso il trionfo turbocapitalista del profitto sempre e ... fanpage.it
È proprio nei periodi difficili che riusciamo a capire chi è famiglia, chi è amico e chi è passeggero. - facebook.com facebook