Perché non dobbiamo illuderci sulla Ferrari dopo i test F1 ma qualcosa di buono c'è davvero
La Ferrari ha mostrato buone prestazioni nei test F1 in Bahrain, ma bisogna essere cauti. La scuderia di Maranello ha ottenuto tempi promettenti, soprattutto nelle simulazioni di gara. Tuttavia, alcuni dettagli tecnici indicano che il passo avanti potrebbe non essere definitivo. Gli esperti sottolineano la necessità di attendere le qualifiche ufficiali prima di trarre conclusioni definitive. La stagione si avvicina e le incognite restano molte.
La Ferrari ha brillato nei test del Bahrain, gli ultimi che precedono il Mondiale di F1. La Scuderia di Maranello fa ben sperare, ma c'è una tara da mettere. Perché.🔗 Leggi su Fanpage.it
AGGIORNAMENTO FOLLE della Ferrari SF-26! Per i test in Bahrain il telaio sarà più leggero!
Ferrari, Hamilton: “Queste macchine sono più divertenti, hanno meno carico” "Dobbiamo capire funzionamento ideale, ottimizzazione degli pneumatici, aerodinamica, altezza da terra e bilanciamento meccanico" Le parole di Lewis all'incontro coi media - facebook.com facebook