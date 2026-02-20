Perché non dobbiamo illuderci sulla Ferrari dopo i test F1 ma qualcosa di buono c'è davvero

La Ferrari ha mostrato buone prestazioni nei test F1 in Bahrain, ma bisogna essere cauti. La scuderia di Maranello ha ottenuto tempi promettenti, soprattutto nelle simulazioni di gara. Tuttavia, alcuni dettagli tecnici indicano che il passo avanti potrebbe non essere definitivo. Gli esperti sottolineano la necessità di attendere le qualifiche ufficiali prima di trarre conclusioni definitive. La stagione si avvicina e le incognite restano molte.