Per passatempo rigano una decina di auto parcheggiate in strada

Due giovani sorpresi da un residente mentre rigavano le vetture con le chiavi, avevano già numerosi precedenti. Per entrambi scatta l'avviso orale del questore Auto rigate in pieno centro cittadino e due uomini denunciati dalla Polizia di Stato. Protagonisti un 33enne e un 25enne bresciani, entrambi con precedenti penali e di polizia, accusati di danneggiamento volontario aggravato in concorso. L'intervento della Polizia di Stato è scattato nei giorni scorsi dopo una chiamata al 112. Un residente ha segnalato di aver sorpreso due persone mentre graffiavano le vetture parcheggiate tra via Callegari e via Spalto San Marco.