Per la tassa californiana sui miliardari scende in campo Sanders | Impareranno che viviamo in una società democratica

Bernie Sanders critica la proposta californiana di tassare una tantum i miliardari con il 5%. La misura mira a raccogliere fondi e ridurre le disuguaglianze economiche nello stato. Sanders afferma che questa iniziativa farà capire ai ricchi che vivono in una società democratica. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli oppositori. La discussione sulla tassazione dei super ricchi continua a dividere l’opinione pubblica.

Per la proposta di tassa del 5% una tantum a carico dei miliardari residenti in California scende in campo anche Bernie Sanders. Il senatore del Vermont ha lanciato mercoledì sera da Los Angeles la sua campagna a favore della " Billionaires Tax ", su cui i californiani saranno chiamati a esprimersi a novembre nel caso il sindacato dei lavoratori dei servizi e della sanità che l'ha promossa riesca a raccogliere almeno 875mila firme. "Quando e troppo è troppo. Non possono avere tutto. Questi miliardari impareranno che viviamo ancora in una società democratica dove il popolo ha un po' di potere", ha detto, presentando la misura come parte di una battaglia più ampia contro la disuguaglianza economica.