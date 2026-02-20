Pensioni 2026 | taglio Irpef e arretrati ma le donne ancora

Il cedolino INPS di marzo 2026 mostra un alleggerimento delle tasse per i pensionati, grazie al taglio dell’Irpef e agli arretrati. Tuttavia, le donne continuano a percepire pensioni più basse rispetto agli uomini, mantenendo una disparità significativa. Molti pensionati approfittano di questa riduzione fiscale, ma le differenze di trattamento tra i generi restano evidenti. La questione di fondo rimane irrisolta: come ridurre realmente il divario di genere nelle pensioni italiane. La situazione attuale lascia ancora molte domande aperte.

Cedolino INPS di Marzo 2026: Un Sollievo per i Pensionati, Ma il Divario di Genere Resta una Sfida Aperta. Marzo 2026 porta una boccata d’aria fresca alle finanze di molti pensionati italiani. I cedolini INPS di questo mese riflettono il taglio dell’Irpef previsto dalla recente Manovra finanziaria, con un impatto positivo sulla disponibilità economica. Tuttavia, questo miglioramento è mitigato dalla persistente disparità di genere nel sistema pensionistico, un problema strutturale che richiede interventi mirati. L’Impatto del Taglio Irpef: Meno Tasse, Più Disponibilità. Il taglio dell’Irpef, uno degli obiettivi della recente Manovra finanziaria, si traduce in un aumento del reddito disponibile per i pensionati.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

