Jennifer Aniston ha deciso di usare il laser per migliorare l’aspetto della pelle, spinta dal desiderio di mantenere un viso giovane e luminoso. La star ha scelto questa tecnica perché permette di ottenere risultati visibili senza ricorrere a iniezioni dolorose. Anche Kim Kardashian si affida regolarmente a trattamenti laser, preferendoli alle soluzioni invasive. Queste celebrità dimostrano che il laser è diventato un alleato popolare per combattere i segni del tempo e migliorare l’aspetto della pelle in modo naturale. Sempre più persone si interessano a questa tecnologia per ottenere una pelle più sana.

Victoria Beckham La stilista e beauty mogul Victoria Beckham ha fatto il suo coming out, dichiarandosi fan dei laser viso nel 2023, quando ha pubblicato delle stories insieme al medico Ashkan Ghavami. Come ricorda il magazine New Beauty, in quell'occasione l'ex Posh Spice ha svelato i dettagli del trattamento di resurfacing laser al quale si è sottoposta: lunghezze d’onda da 500 nm e 2000 nm, che penetrano prima a circa un centimetro sotto la superficie della pelle e poi più in profondità, per intervenire sui danni cutanei. Dovete sapere, infatti, che Victoria Beckham ha un passato di acne, da cui la necessità di rinnovare la pelle per ridurre cicatrici e segni di ex brufoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pelle perfetta con il laser: le star appassionate di questa tecnologia

Tecnologia, chip più piccoli e veloci con il laser fononico a onde acusticheIl laser fononico a onde acustiche superficiali rappresenta una tecnologia innovativa per l’elettronica.

Leggi anche: Tom Cruise visita il set di "Star Wars: Starfighter" e finisce per girare una scena del duello con le spade laser. Nel fango. Lo svela il regista Levy

“Incisione su similpelle con Longer Ray 5 Mini Portachiavi personalizzato in pochi minuti!”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.