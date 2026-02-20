Pedaso Comune al Collasso | 6 Consiglieri si Dimettono Arriva

A Pedaso, sei consiglieri comunali hanno deciso di dimettersi, lasciando il municipio senza una maggioranza stabile. La causa principale è il malcontento cresciuto tra gli amministratori, che hanno contestato alcune decisioni della giunta. La situazione ha portato alla nomina di un commissario prefettizio, incaricato di gestire l’ente. La crisi politica mette a rischio i servizi di base e la gestione ordinaria del paese, che si trova ora senza guida politica.

Pedaso, Commissario Prefettizio al Comando: Una Crisi Politica Mette a Rischio il Comune Marchigiano. Pedaso, un piccolo comune costiero della provincia di Fermo, è al centro di una crisi amministrativa che ha portato alla nomina del dottor Alessandro Annunziata a commissario prefettizio. La decisione, presa dal Prefetto Edoardo D'Alascio, è scaturita dalle dimissioni contestuali di sei consiglieri comunali, che hanno reso impossibile la prosecuzione dell'attività amministrativa e hanno gettato un velo di incertezza sul futuro della comunità locale. Un Improvviso Scossone Politico: Le Dimissioni e il Vuoto Istituzionale.

Si dimettono i consiglieri, a Raviscanina arriva il commissarioLa Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha deciso di sospendere il Consiglio comunale di Raviscanina dopo che sei consiglieri hanno lasciato l’incarico, portando alla crisi dell’amministrazione di Vincenzo Castrillo, eletta meno di un anno fa.

Comune di Campagna, 12 consiglieri si dimettono: finisce l'era LuongoDodici consiglieri comunali di Campagna si sono dimessi oggi pomeriggio davanti a un notaio di Eboli.

