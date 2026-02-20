Michele Amurri si dimette da segretario dei Democratici di Porto San Giorgio a causa di divergenze interne. La decisione arriva dopo settimane di tensioni nella sezione, che hanno portato alla scelta di nominare Bonanno come segretaria ad interim. Bonanno ha commentato di aver accettato con entusiasmo questa responsabilità, convinta di poter portare avanti il lavoro del partito. La situazione crea una nuova fase per il gruppo locale, che si prepara a un percorso di rinnovamento. La comunità politica attende ora sviluppi concreti.

Il segretario della sezione dei Democratici di Porto San Giorgio Michele Amurri, d’accordo con il partito, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Il Pd ha deciso di nominare Roberta Bonanno segretaria ad interim fino allo svolgimento del congresso cittadino: "Sono onorata da questa proposta ed ho accettato l’incarico con l’entusiasmo ed il senso di responsabilità che da sempre mi contraddistinguono – esordisce Bonanno –, anche in virtù del fatto che nei quattro anni precedenti ho svolto l’incarico di vice segretario della sezione. Ringrazio Michele Amurri per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi, compito sicuramente non facile che, a livello locale, ha ricomposto ed unito il nostro circolo, ricreando un senso di appartenenza ed una compattezza che, alle scorse elezioni regionali, ci ha portato ad essere il partito più votato della nostra cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, Bonanno segretaria ad interim : "Ho accettato con entusiasmo"

La segretaria del Pd Elly Schlein torna a Genova: possibile incontro con SalisLa segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è di nuovo a Genova, a circa un mese dall'incontro prenatalizio al Music for Peace.

In Europa il Pd perde un pezzo da novanta. Gualmini lascia in dissenso con la segretariaIn Europa, il Partito Democratico perde un suo rappresentante di peso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.