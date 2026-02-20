Pausini e Sanremo | 15 anni di attesa sfida alle critiche e Baudo

Laura Pausini torna a Sanremo dopo 15 anni, sfidando le critiche e le aspettative. La cantante si dice decisa a mantenere alta la qualità del festival e a non lasciarsi influenzare dai commenti negativi. Nei giorni scorsi, ha lavorato intensamente alla preparazione, scegliendo con cura gli ospiti e le canzoni. La sua presenza sul palco crea entusiasmo tra i fan e i colleghi. Pausini ha già affrontato grandi sfide, ma questa volta promette di dare il massimo per l'edizione 2024.

Pausini: "Non permetterò a nessuno di rovinare Sanremo" – La cantante si prepara alla conduzione con determinazione. Laura Pausini si appresta ad affrontare la conduzione del Festival di Sanremo con una ferma determinazione a proteggere la sua partecipazione da critiche negative e interferenze esterne, un impegno che arriva dopo quindici anni di attesa e un confronto diretto con figure chiave del mondo televisivo. La cantante ha espresso pubblicamente la sua intenzione di non consentire a nessuno di compromettere un momento cruciale della sua carriera, sottolineando la sua consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano l'evento.