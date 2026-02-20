Patto territoriale Bagnoli Troisi | Manfredi chiarisca di che formazione parla

Il Patto territoriale di Bagnoli ha suscitato dubbi dopo le dichiarazioni di Troisi, che chiede chiarimenti al sindaco Manfredi. Quando il primo cittadino di Napoli ha annunciato il progetto, ha parlato di formazione professionale per i lavoratori coinvolti, senza specificare i dettagli. I residenti e gli operatori del settore si chiedono quale tipo di preparazione sarà offerta e come sarà organizzata. La questione rimane aperta, con molti che attendono risposte concrete.

"Quando, annunciando il Patto territoriale, il sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli Gaetano Manfredi parla di formazione professionale rivolta ai lavoratori che saranno assunti direttamente sul territorio, viene spontaneo chiedersi in qualità di operatori del settore a quale formazione l'annuncio faccia riferimento. Perché viene da sé che gli operatori del settore si aspettassero un 'normalissimo' tavolo di concertazione al fine di rispondere a tali necessità. Invece, caschiamo letteralmente dalle nuvole". Lo afferma il segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate (sindacato datoriale degli enti di formazione professionale campani) Nicola Troisi.