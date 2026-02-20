Patrizia Marsella presenta il suo thriller psicologico Cortocircuiti

BRINDISI - L'associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi ha organizzato la presentazione del libro “Cortocircuiti” (Hobos), dell'autrice Patrizia Marsella. Appuntamento per sabato 21 febbraio 2026, alle 18:30, presso la Casa di Quartiere Minimus, a Brindisi. Dialogherà con l'autrice Carmen Nolasco, sociologa e scrittrice. Sarà ospite l'editore Giovanni Rubaltelli, della casa editrice Hobos. Luigi Volpe ha il fiuto di un predatore, ma un caso lo costringe in un angolo mortale. L'ex commissario, investigatore per vocazione, si trova invischiato nella scomparsa di un uomo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

