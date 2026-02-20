Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi si giocano molte partite di calcio importanti, tra cui la sfida di Serie A tra Milan e Juventus, che attirerà molti tifosi in tutto il paese. La partita si svolge alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Anche le gare di Champions League, come quella tra Real Madrid e Manchester City, si disputano questa sera e vengono trasmesse su DAZN. Domani, invece, si attendono incontri di Europa League e campionati stranieri come la Premier League. Gli appassionati seguiranno tutto in diretta sui principali canali televisivi.

