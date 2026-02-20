Parma Cherubini | Proveremo a fare lo scherzetto al Milan Allegri? Apprezzo le sue doti

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha annunciato che la squadra proverà a sorprendere il Milan nella prossima partita. La sfida si avvicina, e lui ha detto che i calciatori sono motivati a mettere in difficoltà i rossoneri. Cherubini ha anche espresso rispetto per Allegri, allenatore del Milan, riconoscendo le sue capacità. La strategia del Parma punta a sorprendere gli avversari con un approccio deciso e concentrato. La gara si gioca tra pochi giorni, e i tifosi attendono con ansia il risultato.

Dopo il pareggio di mercoledì sera contro il Como, il Milan tornerà in campo domenica alle 18.00 contro il Parma: San Siro sarà teatro di un incontro che i rossoneri non possono fallire. Sarà importante, dunque, mettersi velocemente alle spalle il match contro la squadra di Fabregas e concentrarsi sulla sfida contro gli emiliani. In panchina ci sarà Landucci al posto dello squalificato Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan-Como per il battibecco con lo staff tecnico dei lariani. A pochi giorni da Milan-Parma si è espresso Federico Cherubini, ex direttore sportivo della Juventus e attuale amministratore delegato del Parma.