Il sindaco Negri spiega che nessun membro della Giunta è coinvolto nell’indagine, che ha portato a perquisizioni nella sua amministrazione. La causa riguarda un’inchiesta della Finanza su presunti illeciti finanziari, ma il primo cittadino assicura che le verifiche non coinvolgono direttamente i consiglieri. L'amministrazione si impegna a collaborare pienamente con le autorità, garantendo trasparenza. Negri sottolinea che la squadra di governo continuerà a lavorare senza interruzioni e aspetta i risultati delle indagini.

Massima collaborazione per lo svolgimento dell’attività giudiziaria. Ma, prevenendo eventuali commenti inappropriati: nessuno della Giunta è coinvolto nell’operazione. Il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri attraverso i suoi canali social, e poi al Carlino, chiarisce la sua linea sull’ inchiesta che riguarda al momento sei persone fra i quali un dirigente del Comune. L’altro ieri, attorno alle sette del mattino, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno dato corso a una perquisizione negli uffici del settore Urbanistica e lavori pubblici. Da quanto è emerso, i reati contestati a vario titolo sono truffa, falso e corruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla il sindaco Negri: "In Giunta nessun coinvolto. Collaboriamo con la Finanza"

