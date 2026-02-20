Parkinson nuovo approccio con la immunoterapia per salvare i neuroni ancora funzionali

Un team di ricercatori dell’Institut de Neurociències dell’Universitat Autònoma di Barcellona ha scoperto un nuovo metodo per rallentare il Parkinson. La causa è l’attivazione di un’ immunoterapia che mira a proteggere i neuroni ancora sani. Lo studio ha individuato un modo per stimolare il sistema immunitario a combattere le cellule danneggiate, riducendo i danni cerebrali. I ricercatori hanno già testato questa strategia su modelli animali, ottenendo risultati promettenti. La scoperta potrebbe aprire la strada a nuove terapie più mirate.

Gli scienziati, hanno scoperto che la degenerazione neuronale nel Parkinson, non è solo un processo passivo, ma è attivamente accelerata da un errore del nostro sistema immunitario. La ricerca suggerisce che bloccando questa reazione anomala, potremmo essere in grado di salvare i neuroni ancora funzionali. Analizzando tessuti cerebrali di pazienti e modelli animali e cellulari della malattia, gli studiosi hanno scoperto che le cellule immunitarie del cervello contribuiscono attivamente alla perdita dei neuroni dopaminergici. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica npj Parkinson’s Disease, rivela che intervenire su specifici recettori immunitari potrebbe aiutare a preservare neuroni ancora funzionali e rallentare la progressione della patologia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

