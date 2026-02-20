Parità di genere | Quartapelle Pd ' indipendenza economica è libertà'

La deputata Quartapelle (Pd) afferma che l’indipendenza economica è sinonimo di libertà. La sua affermazione nasce dal fatto che molte donne sono presenti nei ruoli pubblici, ma spesso non riescono a ottenere un'autonomia finanziaria completa. Quartapelle sottolinea che la vera parità si raggiunge solo se si affrontano questioni concrete come salari equi e accesso alle risorse. Durante un incontro, ha anche ricordato che molte donne continuano a lavorare in condizioni precarie, rendendo essenziale un cambiamento immediato.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - “Non basta essere rappresentate da donne, se poi non si conducono battaglie reali per la loro libertà. Una libertà che passa, prima di tutto, dall'indipendenza economica, dunque dallo stipendio. Il lavoro di questa mattina va proprio in questa direzione: provare a tradurre i principi in pratica, guardando in particolare alle professioni tecniche”. Lo ha affermato la deputata Pd, Lia Quartapelle, intervenuta oggi a Milano, all'evento ‘Progetto Donna' promosso dall'Ordine degli ingegneri della Provincia meneghina. Nel suo intervento, Quartapelle ha ricordato le conquiste del passato: “Se pensiamo all'inizio del Novecento, Milano era un luogo in cui bambine di sei, sette, otto, nove, dieci anni, lavoravano come aiuto-sarte, le cosiddette “piccinine”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parità di genere: Quartapelle (Pd), 'indipendenza economica è libertà' Leggi anche: Consigliera di parità della Provincia sottoscrive il 'Manifesto per la giustizia economica di genere' Leggi anche: Roccella: indipendenza economica delle donne e ‘liberazione della libertà femminile’ sono nostre priorità Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comunicazione Italiana. Ars, riforma enti locali a metà: passa parità di genere e tagliando antifrodeIl ddl sugli enti locali approvato ieri all’Ars è una legge dimezzata. Restano in piedi alcune norme simboliche e tecniche – dalla rappresentanza di genere al tagliando antifrode – ma cadono pezzi ... tp24.it Parità di genere, nuovo riconoscimento per AcinqueIl Gruppo Acinque riafferma la propria attenzione al tema dell’inclusione ottenendo per la seconda volta consecutiva la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022. varesenoi.it Misure di #welfare occupazionale, parità di #genere, strategie del personale e #contrattazione collettiva. Quali connessioni Ne parlo oggi su @sole24ore x.com La norma sulla parità di genere è legge in Sicilia: cosa cambia con le quote rosa. ' https://www.balarm.it/sDUq - facebook.com facebook