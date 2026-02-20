Parità di genere Iannicelli | Non possiamo permetterci di lasciare talenti inespressi

Il ministro Iannicelli afferma che la parità di genere è fondamentale per valorizzare i talenti nascosti. La sua dichiarazione arriva dopo aver incontrato giovani professionisti e osservato come le opportunità siano spesso ancora dominate da stereotipi. Secondo lui, investire in inclusione può migliorare le prospettive di crescita del Paese. La sua visita ai centri di formazione ha evidenziato la necessità di cambiare mentalità e favorire l'accesso di tutti alle carriere più ambite.

(Adnkronos) – Il tema della parità di genere non riguarda solo "aspetti di equità sociale e politica ma anche la competitività del Paese. In un contesto che cambia radicalmente e che ci spinge verso una forte competizione – penso alla transizione digitale, a quella ambientale ma anche a quella geopolitica – avere talenti che non.