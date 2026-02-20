Pariana ha affrontato un problema di perdite di acqua che ha causato disagi ai residenti. Il sindaco ha assicurato che le squadre sono sul campo per intervenire, anche se la riparazione richiede tempo a causa delle tubature sotterranee. Intanto, alcuni cittadini chiedono risposte chiare e rapide, preoccupati per i disservizi prolungati. La situazione resta sotto controllo, ma ancora senza una data certa per il ripristino completo. La comunità aspetta aggiornamenti ufficiali per capire come si procederà.

"Stiamo lavorando per risolvere il problema, non facile da affrontare quando si parla di tubi che passano sotto la superficie, l’impianto è acceso, la riparazione è in corso". Sono le parole del sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini, sul guasto all’impianto di teleriscaldamento di Pariana che ha animato anche il dibattito politico degli ultimi giorni nel piccolo Comune, enclave lucchese a ridosso della Valdinievole. "Stiamo cercando di accelerare ma bisogna andare a sanare la perdita sotterranea dove, come capirete, è difficile fare manutenzione". Sin qui il primo cittadino. Sulla vicenda, interviene anche la consigliera comunale Camilla Corti della lista Futura: "Sabato scorso ho telefonato in Comune chiedendo di parlare con l’ufficio tecnico perché avevo una domanda precisa che in diversi cittadini mi avevano rivolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pariana al freddo: il sindaco rassicura ma Corti chiede certezze

Guasto al teleriscaldamento. L’ira dei residenti di Pariana : "Siamo al freddo da una settimana"Un guasto al sistema di teleriscaldamento ha lasciato i residenti di Pariana al freddo da più di sette giorni, creando forti disagi nella frazione di Villa Basilica.

Sicurezza, il sindaco chiede certezze: “Rinforzi a Rimini già da Pasqua, non dopo la Notte Rosa"Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha richiesto interventi immediati per rafforzare la sicurezza in città, chiedendo già da Pasqua misure concrete e non solo promesse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.