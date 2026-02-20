Parco Lorenzo Mezzalana al via la realizzazione del progetto | ok all' intitolazione anche dalla Prefettura
La Prefettura ha approvato l'intitolazione del parco Lorenzo Mezzalana, avviando i lavori di riqualificazione dell’area tra via Elia e via Buozzi. L’intervento prevede la sistemazione di sentieri, panchine e spazi verdi, per renderlo più accogliente per i cittadini. La decisione nasce dalla richiesta di familiari e associazioni locali, che desiderano ricordare la figura di Mezzalana. I lavori inizieranno nelle prossime settimane.
Incontro tra gli amici del giovane e i tecnici comunali per definire il cronoprogramma dei lavori. Arriva anche l’ok della Prefettura all’intitolazione Parte la riqualificazione dell’area verde tra via Elia e via Buozzi che sarà intitolata a Lorenzo Mezzalana. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro operativo tra gli amici del giovane e i tecnici del Comune per definire il cronoprogramma degli interventi e suddividere le competenze tra amministrazione e promotori dell’iniziativa. L’intitolazione, già deliberata dalla Giunta comunale lo scorso 22 dicembre, ha ottenuto anche il parere favorevole della Prefettura, che ha concesso la deroga alla norma in vigore, in base alla quale devono trascorrere 10 anni dalla scomparsa prima di poter dedicare un luogo pubblico a una persona che non c’è più.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Giunta, via libera al "Parco Lorenzo Mezzalana"
Leggi anche: Nasce il "Parco Lorenzo Mezzalana", un luogo di memoria per ricordare un ragazzo amato da tuttiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Giunta, via libera al Parco Lorenzo MezzalanaDal Consiglio comunale del 10 novembre, che aveva approvato la mozione all’unanimità. Alla seduta di Giunta del 22 dicembre, che ha deliberato l’intitolazione, per completare un iter partito con le ... ilrestodelcarlino.it
Un parco per Lorenzo Mezzalana, c’è il sì unanimeIl consiglio comunale ha approvato l’intitolazione dell’area verde di via Buozzi al giovane morto in strada: la richiesta alla prefettura Un voto unanime, quello del Consiglio comunale di ieri, che ha ... ilrestodelcarlino.it
Tutto pronto per domani! Torna il CARNEVALE POPOLARE SAN LORENZO 2026. Appuntamento alle 15:30 al Parco dei Caduti. Rovesciamo i ruoli e restituiamo ai più piccoli e alle più piccole il potere di trasformare la città! Creiamo insieme un corteo colorat - facebook.com facebook