paolo petrecca lascia la direzione di rai sport dopo milano cortina

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare la guida di Rai Sport, a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si concluderanno quest’anno. Dopo aver gestito l’emittente per diversi anni, ha consegnato formalmente le deleghe all’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi. La sua decisione arriva in un momento di forte attenzione mediatica sugli eventi sportivi italiani. La sua uscita segna un cambio importante nella gestione della rete sportiva pubblica.

AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dallo Stadio San Siro lo scorso 6 febbraio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca aveva già annunciato che non avrebbe condotto la cerimonia conclusiva dei Giochi il prossimo 22 febbraio.🔗 Leggi su Agi.it

