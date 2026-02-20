Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo Milano-Cortina
Paolo Petrecca ha deciso di lasciare la guida di Rai Sport, a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si concluderanno quest’anno. Dopo aver gestito l’emittente per diversi anni, ha consegnato formalmente le deleghe all’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi. La sua decisione arriva in un momento di forte attenzione mediatica sugli eventi sportivi italiani. La sua uscita segna un cambio importante nella gestione della rete sportiva pubblica.
AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dallo Stadio San Siro lo scorso 6 febbraio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca aveva già annunciato che non avrebbe condotto la cerimonia conclusiva dei Giochi il prossimo 22 febbraio.🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo Milano-Cortina: mandato rimesso all’ad Rossi
Leggi anche: Paolo Petrecca lascia la guida di Rai Sport dopo Milano-Cortina
Paolo Petrecca lascia Rai Sport dopo polemiche sulla cerimonia Milano-Cortina 2026.
Argomenti discussi: Paolo Petrecca lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi: il passo indietro del direttore di Rai Sport dopo gaffe e polemiche; Petrecca lascia Rai Sport? La decisione al termine di Milano Cortina 2026; Paolo Petrecca lascia a fine Olimpiadi: rimesso mandato Rai Sport; Petrecca si dimette da RaiSport dopo il caos di Milano-Cortina 2026.
RaiSport, Petrecca lascia (dopo l’ultima cena) e la redazione smette di fare scioperoPaolo Petrecca lascia la direzione di RaiSport dopo le polemiche sulla telecronaca dei Giochi e lo sciopero della redazione. Guida ad interim a Marco Lollobrigida in attesa delle nuove nomine Rai dopo ... corrieretneo.it
Paolo Petrecca si dimette: il direttore lascia Rai Sport dopo la telecronaca horror all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali e lo sciopero dei giornalistiPaolo Petrecca si dimette: il direttore lascia Rai Sport dopo la telecronaca horror all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali e lo sciopero dei giornalisti ... unita.it
Paolo Petrecca si dimette dall’incarico di direttore di Rai Sport. La decisione arriva dopo settimane di polemiche interne ed esterne legate alla telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi. Petrecca aveva deciso di commentare in prima persona la cerim - facebook.com facebook
Fratelli, Paolo Petrecca si è dimesso. Ma la domanda è: come ci è arrivato a commentare l'apertura delle Olimpiadi Fortunatamente ce lo spiega benissimo Aldo Cazzullo. #FratelliDiCrozza, da venerdi 6 marzo in prima serata sul @nove x.com