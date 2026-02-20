Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo Milano-Cortina
Paolo Petrecca ha deciso di lasciare la direzione di Rai Sport dopo aver seguito le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta deriva dalla volontà di dedicarsi a nuovi progetti, dopo aver guidato il settore per diversi anni. Petrecca ha consegnato le sue dimissioni all’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, che ora dovrà cercare un nuovo responsabile. La sua partenza segna un cambiamento importante nella gestione della redazione sportiva della Rai.
AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dallo Stadio San Siro lo scorso 6 febbraio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca aveva già annunciato che non avrebbe condotto la cerimonia conclusiva dei Giochi il prossimo 22 febbraio.🔗 Leggi su Agi.it
