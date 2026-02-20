Paolo Fox Oroscopo di domani Sabato 21 febbraio 2026
Paolo Fox annuncia le sue previsioni per sabato 21 febbraio 2026, basandosi sulle posizioni planetarie del momento. Secondo l’astrologo, alcuni segni vivranno momenti di tensione, mentre altri potrebbero ricevere buone notizie inaspettate. La Luna in transito potrebbe influenzare le emozioni di molti, portando a decisioni improvvise. Fox invita i lettori a essere prudenti nelle scelte e a tenere d’occhio le opportunità che si presenteranno durante la giornata. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione ai segnali che arriveranno.
