Pallavolo A1 | Messina sfida il fuoco 2 match in 24 ore per

La Top Messina si trova in campo dopo aver perso tre delle ultime quattro partite, motivo per cui affronta due incontri in 24 ore. La squadra locale mira a riscattarsi, giocando davanti al proprio pubblico per migliorare la classifica. La prima sfida si svolge sabato, seguita da un altro match domenica, entrambi contro avversari diretti alla zona playoff. La squadra ha lavorato intensamente in allenamento, concentrandosi su precisione e coordinazione. La partita di domani rappresenta un'occasione importante per invertire il trend recente.

Doppio Impegno per la Top Messina: La Pallavolo alla Ricerca di un Rilancio. La Top Messina WatchesTogether si prepara ad affrontare un fine settimana cruciale nel campionato di Serie A1 maschile di pallavolo, con due partite consecutive in casa. Sabato 21 febbraio 2026, i messinesi ospiteranno la Virtus Servigliano in un recupero della seconda giornata di ritorno, mentre domenica 22 febbraio affronteranno la capolista Alfa Food Bagnolese. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Una Sconfitta Dietro, la Determinazione Davanti. La squadra messinese arriva a questo doppio appuntamento reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Marcozzi, un risultato che ha inevitabilmente scosso l’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

