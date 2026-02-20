Palermo-Südtirol sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici Rosanero favoriti

Il Palermo torna in campo sabato 21 febbraio alle 15, dopo aver battuto l’Entella nella partita precedente. La squadra siciliana punta alla vittoria contro il Südtirol, che arriva con molte assenze importanti. I rosanero sono favoriti, anche grazie alla buona forma dimostrata nelle ultime settimane. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, che si svolgerà allo stadio. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Sette giorni esatti dopo la vittoriosa gara interna contro l’Entella, il Palermo ritornerà domani in campo sabato alle ore 15 contro il Südtirol. La squadra di Pippo Inzaghi è imbattuta da tredici partite, di cui otto vinte con l’en plein al “Renzo Barbera”, ma la promozione diretta è sempre a -4 perché anche le altre non scherzano.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

