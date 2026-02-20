Il Palermo scende in campo sabato alle 15 contro il Südtirol, a sette giorni dalla vittoria contro l’Entella. La squadra di casa si prepara con diversi convocati e alcune assenze importanti, mentre i tifosi seguono con attenzione le scelte del tecnico. La partita si gioca allo stadio, davanti a un pubblico che spera in un altro risultato positivo. I pronostici sono già aperti, ma tutto dipende dall’atteggiamento in campo.

Sette giorni esatti dopo la vittoriosa gara interna contro l’Entella, il Palermo ritornerà domani in campo sabato alle ore 15 contro il Südtirol. La squadra di Pippo Inzaghi è imbattuta da tredici partite, di cui otto vinte con l’en plein al “Renzo Barbera”, ma la promozione diretta è sempre a -4 perché anche le altre non scherzano.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Südtirol (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici

