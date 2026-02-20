Palermo-Südtirol sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Il Palermo scende in campo sabato alle 15 contro il Südtirol, a sette giorni dalla vittoria contro l’Entella. La squadra di casa si prepara con diversi convocati e alcune assenze importanti, mentre i tifosi seguono con attenzione le scelte del tecnico. La partita si gioca allo stadio, davanti a un pubblico che spera in un altro risultato positivo. I pronostici sono già aperti, ma tutto dipende dall’atteggiamento in campo.

Sette giorni esatti dopo la vittoriosa gara interna contro l’Entella, il Palermo ritornerà domani in campo sabato alle ore 15 contro il Südtirol. La squadra di Pippo Inzaghi è imbattuta da tredici partite, di cui otto vinte con l’en plein al “Renzo Barbera”, ma la promozione diretta è sempre a -4 perché anche le altre non scherzano.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Palermo-Sudtirol: info biglietti; Focus avversario | Palermo–Südtirol: al Barbera serve un’altra prova di forza; Palermo, la speciale promo per il match con il SüdTirol: i dettagli; Serie B, Frosinone anticipa e Venezia ha il testa-coda. Palermo in casa col Sudtirol.

Palermo-Südtirol, Crezzini arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Palermo-Südtirol, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00, allo stadio Renzo ... trivenetogoal.it

Palermo-SüdTirol, arbitra Crezzini: 4 precedenti con i rosaneroComunicata la squadra arbitrale ufficiale per il match dei rosanero, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15.00 ... forzapalermo.it