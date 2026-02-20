Palermo-Südtirol sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici Rosanero favoriti

Da infobetting.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo gioca contro il Südtirol sabato 21 febbraio alle 15, dopo aver vinto contro l’Entella. La squadra siciliana punta a mantenere il ritmo e si prepara con i convocati disponibili. I tifosi seguono con attenzione le scelte dell’allenatore e le quote scommesse, che vedono i rosanero favoriti. La partita si svolgerà allo stadio, con i giocatori pronti a scendere in campo per conquistare altri punti. L’incontro si preannuncia intenso e combattuto.

© Infobetting.com - Palermo-Südtirol (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. Rosanero favoriti

Sette giorni esatti dopo la vittoriosa gara interna contro l’Entella, il Palermo ritornerà domani in campo sabato alle ore 15 contro il Südtirol. La squadra di Pippo Inzaghi è imbattuta da tredici partite, di cui otto vinte con l’en plein al “Renzo Barbera”, ma la promozione diretta è sempre a -4 perché anche le altre non scherzano.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Palermo-Südtirol (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiIl Palermo scende in campo sabato alle 15 contro il Südtirol, a sette giorni dalla vittoria contro l’Entella.

Palermo-Südtirol, Crezzini arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Palermo-Südtirol, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00, allo stadio Renzo ... trivenetogoal.it

Palermo-SüdTirol, arbitra Crezzini: 4 precedenti con i rosaneroComunicata la squadra arbitrale ufficiale per il match dei rosanero, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15.00 ... forzapalermo.it